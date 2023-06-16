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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Что произошло за день: пятница, 16 июня

Выступление Путина на ПМЭФ, новые дискуссии вокруг "Троицы" и кто заметит уход иностранных банков

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Президент РФ заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2023 года может составить 1,5-2%, а текущий дефицит бюджета обусловлен ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону. Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства, а также выдвинул инициативу выплачивать пособия на ребенка в течение всего времени, на которое они назначены. Он считает необходимым закрепить законодательно понятие частичной занятости. Российский лидер рассказал, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия, но заверил, что РФ не собирается сокращать свой ядерный арсенал. Путин также допустил мирное урегулирование ситуации на Украине при другой администрации США и рассказал, что не видит ничего плохого в отъезде некоторых граждан из страны.

- Глава Минфина РФ констатировал, что "наращивать налоги или дефицит уже некуда". По словам Антона Силуанова, средства на новые приоритеты государства нужно искать внутри действующего бюджета.

- Греф заявил, что никто не заметит уход иностранных банков с российского рынка. Они проиграли конкуренцию российским игрокам, их доля незначительна, констатировал председатель правления Сбербанка.

- Байден не против идеи облегчить условия для вступления Украины в НАТО, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их данным, американский лидер готов одобрить принятие Украины без выполнения Киевом необходимых реформ.

- Сбербанк полностью вышел с европейского рынка, продав австрийскую "дочку". Для осуществления сделки были получены все необходимые регуляторные одобрения, сумма сделки не раскрывается.

- Сайт РПЦ сообщил, что пребывание "Троицы" Рублева в ХХС продлено до 18 июля. Между тем специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой считает, что после возвращения иконы из храма ее нужно законсервировать, а не реставрировать. Пока же патриарший экзарх Африки заявил, что планы забрать "Троицу" на год на реставрацию - это саботаж. В Минкультуры РФ не видели заявлений РПЦ о слишком долгой реставрации иконы.

- Глава Минспорта счел неприемлемым участие россиян в ОИ в качестве беженцев. Олег Матыцин уверен, что российские спортивные федерации не согласятся с таким форматом выступления атлетов.

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