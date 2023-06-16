Сайт РПЦ сообщил, что пребывание "Троицы" Рублева в ХХС продлено до 18 июля

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского, сообщает сайт Московской патриархии. Кем принято это решение, не уточняется.

Минкультуры готовит документы о передаче в безвозмездное пользование церкви этой иконы, говорится также в сообщении.

"В связи с указанием Президента Российской Федерации В.В. Путина икона "Святая Троица", написанная преподобным Андреем Рублевым, подлежит передаче в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви", - напомнили в Патриархии.

"Безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже со стороны Минкультуры России исполнения указания Президента РФ о передаче иконы в пользование Церкви не имеют под собой никаких оснований", - отмечено в сообщении.

О решении Владимира Путина передать "Троицу" РПЦ по просьбам верующих стало известно 15 мая. Прошедший в тот же день в Третьяковке реставрационный совет постановил, что состояние иконы нестабильно и ее нельзя выносить из музея.

16 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил Синоду, что попросил главу кремлевской администрации Антона Вайно организовать доставку иконы в храм Христа Спасителя 4 июня на Троицу. В тот же день в Минкультуры сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергееву лавру. Икона передается РПЦ на долгосрочное ответственное хранение.

26 мая в Минкультуры подтвердили, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя в течение двух недель, а затем ее вернут на обследование и реставрацию. 3 июня доставили в ХХС. В Минкультуры заявили, что она пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на плановую реставрацию. Согласно договору о передаче иконы, о котором сообщили в Третьяковской галерее, она должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи галереи не позднее 19 июня. Патриарх 3 июня заявил, что "Троица" останется в ХХС на год.

9 июня министр культуры Ольга Любимова сказала, что после пребывания в ХХС икона отправится на долгую реставрацию.

16 июня патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид написал в Telegram, что эти слова министра взволновали многих людей, отметил митрополит.

"Госпожа Любимова очень правильно сказала в своем интервью, что Министерство культуры - это исполнительный орган. Так вот, если мы всё правильно понимаем, и есть указание президента, то Министерство культуры должно его выполнять. В противном случае это похоже на саботаж", - заявил митрополит.

Глава Минкультуры прокомментировать его заявление не смогла, объяснив, что не читала его, и добавила, что сроки реставрации будут зависеть не от решений чиновников, а от реставраторов.