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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

В Судане вступил в силу режим прекращения огня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Очередной режим прекращения огня начал действовать в Судане в воскресенье, сообщает агентство Associated Press.

Жители столицы Хартума и соседнего с ней города Омдурмана сообщают об "относительно спокойной" обстановке в первые часы действия перемирия утром в воскресенье. Еще накануне там происходили ожесточенные столкновения.

Ожидается, что перемирие продлится как минимум три дня. О нем объявили накануне США и Саудовская Аравия.

Режим прекращения огня в Судане начал действовать в преддверии организованной ООН конференции о сборе средств для оказания гуманитарной помощи стране. По оценкам международной организации, для помощи нуждающимся в Судане в 2023 году необходимо около $2,57 млрд, и еще порядка $470 млн - для поддержки беженцев в регионе.

Боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и силами быстрого реагирования. Они уже унесли жизни более 3 тыс. человек, более 6 тыс. получили ранения и травмы. Боестолкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и внутренних перемещений людей по стране, в настоящее время насчитывается более 2,2 млн беженцев.

Судан
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