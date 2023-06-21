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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Глава британского МИД поддержал идею облегчения вступления Украины в НАТО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Великобритания намерена содействовать облегчению пути вступления Украины в НАТО, заявил в среду глава британского МИД Джеймс Клеверли на конференции по восстановлению Украины.

"Я думаю, Великобритания поддержала бы идею отказа от использования плана действий по членству в НАТО, учитывая, что при присоединении Швеции и Финляндии к альянсу он не требовался. Своими действиями на поле боя украинцы продемонстрировали готовность реформировать свои вооруженные силы в соответствии с требованиями НАТО", - приводит слова Клеверли газета The Independent.

Британский министр выразил надежду на то, что "все союзники по НАТО это признают".

На минувшей неделе президент США Джо Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в альянс.

"Нет. Потому что она должна соответствовать тем же стандартам для этого. Так что у нас не получится сделать это просто", - разъяснил Байден, которого цитирует пресс-пул Белого дома.

Великобритания Украина НАТО
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