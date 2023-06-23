США ввели санкции против двух россиян, обвинив их в попытке повлиять на выборы в Штатах

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти США в пятницу расширили антироссийский санкционный список, добавив в него двух физлиц, сообщили в американском Минфине.

Согласно пресс-релизу ведомства, санкции введены против граждан РФ Егора Попова и Алексея Суходолова. По мнению американской стороны, эти люди причастны к попыткам оказать влияние на выборы в местные органы власти в США.

В документе поясняется, что под санкции попали "два сотрудника ФСБ, которым ранее Минюст предъявил обвинения". "Эти люди играли значительную роль в попытках Москвы (...), в том числе, повлиять на местные выборы в США", - заявили в Минюсте.

Оба гражданина РФ внесены в SDN List, который предусматривает замораживание активов и запрет на поездки в США.