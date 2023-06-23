Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

США ввели санкции против двух россиян, обвинив их в попытке повлиять на выборы в Штатах

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти США в пятницу расширили антироссийский санкционный список, добавив в него двух физлиц, сообщили в американском Минфине.

Согласно пресс-релизу ведомства, санкции введены против граждан РФ Егора Попова и Алексея Суходолова. По мнению американской стороны, эти люди причастны к попыткам оказать влияние на выборы в местные органы власти в США.

В документе поясняется, что под санкции попали "два сотрудника ФСБ, которым ранее Минюст предъявил обвинения". "Эти люди играли значительную роль в попытках Москвы (...), в том числе, повлиять на местные выборы в США", - заявили в Минюсте.

Оба гражданина РФ внесены в SDN List, который предусматривает замораживание активов и запрет на поездки в США.

США Минюст США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции триптиха Фрэнсиса Бэкона стоимостью $55 млн будут размещены на бирже Artex

Акции триптиха Фрэнсиса Бэкона стоимостью $55 млн будут размещены на бирже Artex

Под санкции ЕС попали 104 физлица и структуры, включая замглавы Минобороны РФ и губернаторов

ЕС ввел санкции против "Группы Позитив"

Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ вступит в силу в субботу

Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ вступит в силу в субботу

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС запретил поставки в Россию электрокаров, гибридов и некоторых авто с ДВС

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

Евросоюз запретил трубопроводные поставки российской нефти в Германию и Польшу

ЕС ослабит экспортные запреты в отношении России для техобслуживания нефтепровода КТК

Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });