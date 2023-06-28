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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Южная Корея ввела санкции против россиянина корейского происхождения

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея в среду ввела односторонние санкции в отношении россиянина корейского происхождения, который, как утверждается в сообщении МИД страны, причастен к финансированию программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения.

По данным министерства, Цой Чон Кон из России был добавлен в санкционный список Южной Кореи в числе четырех лиц - двух физических и двух юридических.

Помимо Цой Чон Кона, под санкции также попали глава филиала банка КНДР Foreign Trade Bank во Владивостоке Со Мен, а также компании Hanne Ulaan и Epsilon.

В сообщении утверждается, что Цой Чон Кон основал в Монголии компанию Hanne Ulaan LCC для финансирования оружейных программ Пхеньяна.

Его также обвиняют в том, что он поддерживал финансирование Пхеньяна путем создания торговой фирмы Epsilon в рамках совместного инвестиционного партнерства с главой филиала банка КНДР Foreign Trade Bank Со Меном во Владивостоке.

Отмечается, что это уже девятые санкции Сеула против Пхеньяна с момента прихода к власти в Южной Кореи президента Юн Сок Еля, а также первый случай включения в черный список иностранца корейского происхождения.

За год с небольшим пребывания Юн Сок Еля на посту президента в общей сложности 45 физических лиц и 47 юридических лиц были добавлены в санкционный список Южной Кореи.

Владивосток Корея Пхеньян
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