Йеллен заявила, что надеется поехать в Китай для восстановления контактов с Пекином

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что надеется совершить поездку в Китай, чтобы восстановить контакты с Пекином.

"Моя надежда во время поездки в Китай состоит в том, чтобы восстановить контакт. Там новая группа лидеров, нам нужно получше узнать друг друга", - рассказала Йеллен в интервью MSNBC.

Она отметила, что США и КНР необходимо обсуждать возникающие разногласия, чтобы не было неправильного понимания намерений друг друга.

При этом глава Минфина подчеркнула, что Соединенные Штаты предпринимают и будут предпринимать действия, связанные с национальной безопасностью, даже если это "повлечет за собой некоторые экономические издержки для нас".

Министр не стала уточнять конкретные сроки своего визита в Китай.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, Йеллен планирует прибыть в Пекин в начале июля для проведения первых экономических переговоров на высоком уровне с новым китайским коллегой.