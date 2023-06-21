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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Вашингтон рассчитывает на возобновление поездок официальных лиц из США в Китай

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американская администрация рассчитывает возобновить практику визитов официальных лиц из США в Китай и наоборот, когда для этого настанет подходящее время, несмотря на то, что в Пекине недовольны высказываниями президента Джо Байдена, которые в КНР назвали безответственными.

"Мы ожидаем, что, когда время будет подходящее, это взаимодействие в будущем будет возобновлено, мы продолжим планировать", - заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель. Так он ответил на вопрос журналиста, считают ли они возможными поездки американских официальных лиц в Китай и китайских лиц в США после холодной реакции Пекина на высказывания Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.

Ранее в среду сообщалось, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, вспоминая инцидент с китайским аэростатом, сбитым в феврале над США.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что оно там было. Нет, я серьезно. Это было серьезным конфузом для диктатора, который не знал, что произошло", - сказал Байден на встрече с группой доноров на мероприятии по сбору средств на его избирательной кампанию.

Президент также отметил, что Си Цзиньпин стремится к нормализации отношений с США, о чем свидетельствуют итоги недавнего визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена.

В Пекине, в свою очередь, назвали безответственным высказывание Байдена, в котором он назвал Си Цзиньпина "диктатором".

"Высказывания американской стороны крайне абсурдны и безответственны, они серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая", - привели СМИ слова представителя китайского МИД Мао Нин.

"Эти высказывания являются открытой политической провокацией", - добавила она.

США Китай Джо Байден Си Цзиньпин
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