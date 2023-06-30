Полиция Франции задержала почти 700 человек в ходе ночных беспорядков

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Масштабные беспорядки, вызванные гибелью подростка в Нантере, продолжаются во Франции третью ночь подряд, на этот раз полиция задержала еще 667 человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Он добавил, что беспорядки в ночь на пятницу были отмечены "непривычно высоким уровнем насилия".

Крупные беспорядки произошли в ночь на пятницу, 30 июня, в Париже и его окрестностях. Участники не только поджигали здания госучреждений, но и грабили супермаркеты. Газета "Фигаро" также отмечает, что ряд французских журналистов, освещавших ночные события, также подверглись атакам агрессивно настроенных граждан.

Помимо Парижского региона, зачинщики беспорядков вышли на улицы Лиона, Гренобля, Анси и других французских городов.

Беспорядки спровоцировала гибель подростка, застреленного полицией Нантера за отказ остановить автомобиль для досмотра.

Ожидается, что французский президент Эммануэль Макрон в 13:00 по местному времени возглавит экстренное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждать кризисную ситуацию, связанную с непрекращающимися ночными акциями протеста.