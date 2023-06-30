Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Во Франции задействуют 45 тыс. полицейских на предстоящую ночь для предотвращения погромов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что в ночь на субботу, 1 июля в стране будет развернуто 45 тыс. полицейских и жандармов для противодействия беспорядкам.

"Я задействовал больше специальных подразделений Raid (полицейский спецназ по борьбе с бандитизмом и терроризмом - ИФ) и BRI (бригада по розыску и реагированию - ИФ)", - сообщил глава МВД в пятницу вечером в эфире телеканала TF1.

Он заявил, что на местах будут развернуты "исключительные средства".

В десятках городов Франции со вторника продолжаются беспорядки, сопровождаемые погромами общественных зданий, грабежом магазинов, поджогами автомобилей и общественного транспорта, которые были спровоцированы убийством полицейским в столичном пригороде Нантере 17-летнего юноши, не подчинившегося требованию контроля и попытавшегося скрыться.

Президент Эммануэль Макрон провел в пятницу совещание межминистерского антикризисного комитета. Он осудил "неприемлемое использование смерти подростка" зачинщиками беспорядков.

По итогам этого совещания премьер-министр Элизабет Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии, чтобы усилить возможности сил правопорядка противостоять насильственным действиям бунтовщиков.

Элизабет Борн Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Старейшая газета в мире выпустила последний ежедневный номер

Борисов отметил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 г.

Борисов отметил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 г.

Что произошло за день: пятница, 30 июня

Премьер Молдавии заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

Молдавские СМИ сообщили, что застреливший двух человек в аэропорту Кишинева "нейтрализован"

Полицейский погиб в результате перестрелки в аэропорту Кишинёва

Норвегия закрывает посольство в Косово

Норвегия закрывает посольство в Косово

Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Польша заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США

Журнал National Geographic перестанут продавать в киосках в следующем году

Журнал National Geographic перестанут продавать в киосках в следующем году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });