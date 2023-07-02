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За порядком во Франции ночью будут следить 45 тыс. полицейских

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Уже третью ночь подряд за порядком во Франции будут следить 45 тыс. сотрудников служб безопасности на фоне протестов, начавшихся после того, как полицейский застрели подростка, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен попросил полицейских и жандармов решительно пресекать беспорядки и без промедлений задерживать хулиганов.

В воскресенье вечером президент Франции Эмманюэль Макрон проводит встречу с министрами и представителями служб безопасности, они обсудят ситуации в стране.

При этом бабушка погибшего подростка попросила протестующих прекратить беспорядки.

"К счастью, за всем следит полиция. Я призываю людей, совершающих погромы, остановиться", - сказала она.

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Ранее сообщалось, что полицейские и жандармы во Франции за ночь на воскресенье задержали 719 участников беспорядков. В субботу утром власти проинформировали о 994 задержанных за ночь. А спустя несколько часов поступили более полные данные о 1311 задержанных.

Причиной беспорядков стало убийство несовершеннолетнего Нахеля Мерзука, 27 июня его застрелил в пригороде Парижа Нантере сотрудник полиции. Подросток, будучи за рулем машины, отказался остановиться по требованию стражей порядка, после чего один из них открыл огонь. Накануне прошли похороны Мерзука.

В настоящее время идет разбирательство, призванное выяснить, правильно ли действовал стрелявший полицейский.

Франция Нахель Мерзук
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