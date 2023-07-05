Датская European Energy построила в Литве четыре ветропарка за 400 млн евро

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Датская European Energy завершила строительство четырех ветряных парков общей мощностью 306 МВт в Аникщяйском, Йонавском, Рокишкском и Тельшяйском районах Литвы.

Согласно сообщению компании, коммерческая эксплуатация парков должна начаться в конце этого года или, самое позднее, в первом квартале 2024 года.

В Аникщяй построена ветроэлектростанция мощностью 50 МВт, в Йонаве – 70 МВт, в Рокишкисе - 66 МВт и в Тельшяй - 120 МВт. На них смонтировано 56 турбин, каждая высотой 230 метров и мощностью 5,5 МВт. Предполагается, что эти парки будут производить более 1 млрд кВт.ч электроэнергии в год, или 7% от общего объёма потребляемой в Литве.

Глава литовского офиса European Energy Тадеуш Конковский сообщил агентству BNS, что в четыре ветропарка компания инвестировала около 400 млн евро.

Как заявил он на пресс-конференции в среду, одновременное строительство четырех ветропарков является в настоящее время самым масштабным проектом в данной сфере в странах Балтии.

Первый парк начали строить весной 2021 года, а последняя ветровая турбина была установлена 22 июня 2023 года. В настоящее время полностью завершены строительно-монтажные работы, теперь на очереди процедуры тестирования.

European Energy – компания, занятая в сфере возобновляемых источников энергии, работающая в 17 странах, включая Данию, Германию, Швецию, Финляндию, Италию, Бразилию, Австралию и США.

Ранее она сообщала о намерении инвестировать в Литве около 1,6 млрд евро в ветровые и солнечные парки общей мощностью более 1 тыс. МВт.