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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

Генсек ОПЕК уверен в правильности недавнего решения сократить добычу нефти

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ОПЕК+ не беспокоится о недостаточной реакции рынка на недавнее решение о сокращениях добычи нефти, сообщил журналистам генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайсна на 8-м Международном семинаре организации в Вене.

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"Нет, мы очень спокойны. Мы уверены, что фундаменталные факторы возьмут верх. Почему мы должны паниковать? Мы уверены в своем решении", - подчеркнул он.

Аль-Гайс напомнил, что в 2023 году ожидается рост спроса на нефть на 2,3 млн баррелей в сутки к 2022 году, а также рост поставок со стороны стран, не входящих в ОПЕК.

"Тяжело сказать, есть ли сейчас баланс на рынке, мы смотрим на уровень коммерческих запасов в странах ОЭСР, сравниваем со средним пятилетним уровнем (за 2015-2019 годы - ИФ)", - сказал он.

Аль-Гайс не считает "странным" решение о сокращении добычи.

"Все знают, что в первом полугодии был большой профицит на рынке по многим причинам - из-за замедления роста мировой экономики, несбывшихся ожиданий восстановления экономики Китая после пандемии", - подчеркнул генсек ОПЕК.

Он подчеркнул, что свободные производственные мощности ограничены. При этом решение о сокращении добычи позволит иметь больше производственных мощностей и не допустить шока предложения, который имел место в прошлом.

В начале июня участники соглашения ОПЕК+ договорились снизить уровень квот по добыче нефти на 2024 год - еще на 1,4 млн б/с - до 40,46 млн баррелей в сутки. Страны, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год, Саудовская Аравия уже в 2023 году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с в качестве "вишенки на торте" и будет думать о возможном продлении такого презента каждый месяц в зависимости от ситуации на рынке для ее стабилизации.

ОПЕК Хайсам аль-Гайс
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