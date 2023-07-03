Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Заявления будут принимать у определенных категорий граждан и из гуманитарных соображений

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - МИД Латвии с 4 июля возобновит ограниченный прием заявлений о выдаче виз гражданам России в дипломатических и консульских представительствах республики за рубежом, сообщает BNS/ЛЕТА со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Это решение МИД принял после оценки текущей ситуации в сфере безопасности, а также после консультаций с соседними странами и региональными партнерами.

Заявления на визы смогут подавать члены семей жителей Латвии, граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также лица, въезд которых связан с гуманитарными причинами, например, в случае тяжелой болезни родственника или для участия в похоронах, а также в случаях, когда существует угроза безопасности или жизни человека.

Прием заявлений на получение виз для россиян в представительствах Латвии за рубежом был приостановлен в связи с событиями 23-24 июня в России.