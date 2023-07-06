Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Финляндия еще не решила судьбу своего визового центра в Петербурге

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Финляндия пока не приняла решений о возможных изменениях в работе финского визового центра в Петербурге, сообщили в петербургском генконсульстве страны "Интерфаксу". Российский МИД 6 июля объявил, что отзовет согласие на работу этого генконсульства.

"От имени посольства Финляндии в РФ подтверждаю следующее: генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге вынуждено прекратить свою деятельность до 1 октября. Прием визовых заявлений в Санкт-Петербурге и в других городах в России осуществляется на основании соглашения между министерством иностранных дел Финляндии и частной компанией, VFS Global, а решения, связанные с изменениями к данному соглашению, еще не приняты", - сообщил советник по вопросам культуры Юсси Палмэн.

МИД России объявил, что отзовет с 1 октября согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге в ответ "на конфронтационные действия финских властей". Одновременно было решено выслать из России девять финских дипломатов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна в ответ может закрыть генконсульство России в Турку.

В этот же день финский МИД объявил, что будут продлены действующие и введены новые ограничения на въезд для россиян. В частности, с 10 июля будут ужесточены ограничения на поездки для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов. Деловые поездки транзитом через Финляндию будут запрещены, для бизнес-поездок в Финляндию потребуюся веские причины. Для студентов из России с 10 июля будут закрыты программы финских вузов.

Хроника 15 апреля 2021 года – 06 июля 2023 годаДипломатическое противостояние
VFS Global МИД Петербург Саули Ниинистё Турку Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка Хасиса

Сервис микроблогов Threads запущен раньше намеченного срока. Обзор

Сервис микроблогов Threads запущен раньше намеченного срока. Обзор

Вопрос о переводе "Вагнера" в Белоруссию еще не решен, заявил Лукашенко

Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами

Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами

Лукашенко заявил, что Пригожина в Белоруссии сейчас нет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });