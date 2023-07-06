Финляндия еще не решила судьбу своего визового центра в Петербурге

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Финляндия пока не приняла решений о возможных изменениях в работе финского визового центра в Петербурге, сообщили в петербургском генконсульстве страны "Интерфаксу". Российский МИД 6 июля объявил, что отзовет согласие на работу этого генконсульства.

"От имени посольства Финляндии в РФ подтверждаю следующее: генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге вынуждено прекратить свою деятельность до 1 октября. Прием визовых заявлений в Санкт-Петербурге и в других городах в России осуществляется на основании соглашения между министерством иностранных дел Финляндии и частной компанией, VFS Global, а решения, связанные с изменениями к данному соглашению, еще не приняты", - сообщил советник по вопросам культуры Юсси Палмэн.

МИД России объявил, что отзовет с 1 октября согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге в ответ "на конфронтационные действия финских властей". Одновременно было решено выслать из России девять финских дипломатов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна в ответ может закрыть генконсульство России в Турку.

В этот же день финский МИД объявил, что будут продлены действующие и введены новые ограничения на въезд для россиян. В частности, с 10 июля будут ужесточены ограничения на поездки для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов. Деловые поездки транзитом через Финляндию будут запрещены, для бизнес-поездок в Финляндию потребуюся веские причины. Для студентов из России с 10 июля будут закрыты программы финских вузов.