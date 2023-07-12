В Белоруссии отказали в перерегистрации оппозиционной партии БСДП

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минюст Белоруссии отказал в перерегистрации основанной в 1991 году оппозиционной Белорусской социал-демократической партии (Грамада, БСДП), сообщил в соцсети лидер партии Игорь Борисов.

По его словам, основными причинами для отказа Минюст назвал то, что в составе партии только 1141 человек вместо необходимых 5000, не предоставлен список членов партии, не предоставлены оригиналы свидетельства о регистрации и устав, правление партии отказалось изменить устав в соответствии с новой редакцией закона о политических партиях.

Руководство БСДП обжалует отказ Минюста, добавил Борисов.

Партия была создана в 1991 году, ее почетным лидером был первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич.

В 2023 году в Белоруссии изменили законы о деятельности политических партий и общественных объединений. Теперь законодательство допускает ликвидацию партии за пропаганду войны, террористической или экстремистской деятельности, деятельности, наносящей вред государственным и (или) общественным интересам, а также получение денежных средств и иного имущества из иностранных источников.

Минимальный порог численности партии был увеличен с 1000 до 5000 человек. Партии обязали создавать оргструктуры в каждой области и в Минске, а также не менее чем в 1/3 районов и городов областного подчинения во всех областях страны и не менее чем в 1/3 районов Минска. Учредителями партий разрешили быть только гражданам Белоруссии, постоянно проживающим в стране. Также закон отменил запрет финансирования политических партий за счет средств республиканского или местного бюджета.

Партии должны пройти перерегистрацию в течение трех месяцев после вступления в силу всех изменений.

Перерегистрацию прошли три провластные партии: Либерально-демократическая партия (ЛДП), Коммунистическая партия Беларуси (КПБ) и Республиканская партия труда и справедливости. Четвертой зарегистрированной стала вновь созданная провластная партия "Белая Русь".