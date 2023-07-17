Байден обсудит ситуацию на Украине с представителем Ватикана Дзуппи

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден 18 июля проведет встречу с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи, они обсудят ситуацию на Украине и вопросы, связанные с вывозом украинских детей в Россию, пишет Politico со ссылкой на источник.

Собеседник издания заявил, что Байден обсудит с Дзуппи вопросы, связанные с украинскими детьми, находящимися в РФ.

В Ватикане сообщили, что Дзуппи проведет в Вашингтоне три дня. В заявлении отмечалось, что целью кардинала является "продвижение мира на Украине".

Ранее в этом году Дзуппи уже посетил Киев и Москву. После визита кардинала в Россию в Ватикане заявили, что понтифик ознакомился с итогами поездки и обдумывает дальнейшие инициативы по Украине.