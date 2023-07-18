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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Блинкен призвал сенат ускорить утверждение кандидатов на дипломатические посты

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился в понедельник к сенаторам с письмом, в котором призвал их ускорить утверждение десятков кандидатов на дипломатические посты, сообщила газета The Hill.

"Вакантные должности послов оказывают долгосрочное негативное влияние на национальную безопасность США, включая нашу способность успокаивать союзников и партнеров и противодействовать дипломатическим усилиям наших противников", - написал Блинкен.

Блинкен пояснил: "Отсутствие послов США делает нас менее эффективными в продвижении каждого из наших политических приоритетов - приоритетов, которые имеют решающее значение для нашей национальной безопасности".

По его словам, если сенат не ускорит процедуру утверждения кандидатур, уже этим летом без послов могут остаться посольства в Египте, Израиле, Иордании и Ливане, поскольку действующие дипломаты уходят в отставку или перемещаются на другие посты.

Задержки ведут к тому, что "наша дипломатическая мощь будет ослаблена, и конкуренты выиграют за наш счет", подчеркнул Блинкен.

США Энтони Блинкен
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