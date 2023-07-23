Опрос показал возможную победу Трампа над Байденом на выборах, если провести их сейчас

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп мог бы опередить действующего президента Джо Байдена на президентских выборах, если бы их проводили сейчас, свидетельствуют результаты опроса Harvard CAPS/Harris poll.

Так, 45% опрошенных заявили, что проголосовали бы сейчас за Трампа, а 40% - за Байдена. При этом 16% респондентов не смогли сделать выбор.

В случае же, если оппонентом Трампа была бы нынешний вице-президент Камала Харрис, он бы получил 47% голосов, а Харрис - 38%. Затруднились ответить 14% опрошенных.

Отмечается, что на праймериз с участием восьми кандидатов Трамп также победил бы своих однопартийцев - 52% опрошенных высказались за бывшего президента, 12% - за губернатора штата Флорида Рона Десантиса, 10% - за американского предпринимателя индийского происхождения Вивека Рамасвами.

Кроме того, согласно опросу, 68% респондентов считают, что 80-летний Байден "слишком стар для того, чтобы быть президентом".

Опрос провели 19-20 июля, в нем приняли участие 2068 человек.

Ранее на этой неделе предвыборная кампания Трампа опубликовала видеообращение экс-президента, в котором он назвал безумной мысль о присоединении Украины к НАТО в наши дни.

"В сложившихся обстоятельствах идея о том, что мы будем даже просто рассматривать присоединение Украины к НАТО в настоящее время, является абсолютно ненормальной", - сказал Трамп.

При этом он указал на некомпетентность нынешнего руководства США.

"Джо Байден не может даже подняться по лестнице самолета Air Force One и не может связать двух слов. Последнее, что следует делать этой некомпетентной администрации, это рисковать войной с обладающими ядерным оружием Россией или Китаем, или другими странами", - заявил бывший президент США.

Более того, Трамп пообещал в случае победы на выборах президента "вернуться к внешней политике, которая ставит интересы США на первое место". Он также заверил, что "попросит Европу возместить Вашингтону стоимость запасов вооружения, отправленных на Украину".

"Дело в том, что мы потратили почти $200 млрд на помощь Украине, а Европа, со своей стороны, потратила лишь ничтожную часть этой суммы", - подчеркнул Трамп.

Помимо этого, бывший американский президент пообещал в случае возвращения в Белый дом "предоставить рекордно высокое финансирование для вооруженных сил".

О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе Трамп, Десантис, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз выдвинули Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, а также писательница Марианна Уильямсон.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.