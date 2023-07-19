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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

США все еще не получили данных от Пхеньяна о задержанном американце

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - КНДР пока не предоставила никакой информации по ситуации с рядовым армии США Трэвисом Кингом, который в минувший вторник во время обзорной экскурсии пересек демаркационную линию между двумя корейскими государствами и был задержан северокорейскими пограничниками.

"Спустя почти сутки после инцидента из Северной Кореи не прозвучало ни слова о судьбе рядового Трэвиса Кинга, первого американца, задержанного на Севере за последние почти пять лет", - сообщает Associated Press.

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"Вероятно, вскоре Северная Корея использует этого солдата для пропагандистских целей, а в среднесрочной перспективе - в качестве средства для торга", - цитирует агентство слова главы южнокорейского Университета исследований Северной Кореи Ян Му Чжина.

Кинга недавно освободили из военной тюрьмы в Южной Корее, после чего он должен был покинуть территорию этой страны. Однако уже в аэропорту американец сумел смешаться с толпой, а затем - присоединился к группе туристов, следовавшей к демилитаризованной зоне. Оказавшись близ границы, Кинг сумел перебраться на территорию КНДР.

Представитель американского командования в Южной Корее полковник Айзек Тейлор ранее сообщил, что "военные работают с партнерами из Корейской народной армии над урегулированием инцидента".

КНДР США Северная Корея Южная Корея Трэвис Кинг
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