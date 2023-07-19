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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Российские военные заявили о новых нарушениях со стороны "коалиции" США в небе Сирии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о 10 нарушениях протоколов о деконфликтации в Сирии со стороны американских беспилотников, а также о девяти нарушениях сирийского воздушного пространства истребителями F-16 и БПЛА MQ-1C.

"Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 10 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано девять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одним разведывательным беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы в данном районе", - сказал Гуринов.

F-16 США Сирия Эт-Танф
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