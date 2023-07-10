Финляндия ввела новые ограничения на поездки для граждан РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Финляндии в понедельник вступили в силу новые меры ограничения поездок россиян в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны.

Меры по ужесточению касаются, например, деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию. Транзит в другие страны запрещен. Кроме того, должны быть веские причины для личных поездок по делам, сообщил финский МИД.

Россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, должны будут иметь основание для личного присутствия в Финляндии.

Студенты, приезжающие в Финляндию из России, смогут участвовать только в обучении, ведущем к получению степени, или к обучению, завершенному в рамках степени (например, обучение по обмену), сообщает МИД.