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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Молдавия денонсировала еще два соглашения в рамках СНГ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии денонсировал в четверг еще два соглашения, подписанных в рамках СНГ.

Первый документ, денонсированный по предложению МВД, это Соглашение о взаимодействии в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подписанное в Минске 22 января 1993 года. В МВД Молдавии считают документ "неприменимым, неактуальным, а также несоответствующим реалиям" сегодняшнего дня.

Также денонсировано Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства в рамках СНГ. В пояснительной записке к законопроекту о денонсации отмечается, что в последнее десятилетие Минобрнауки Молдавии не участвовало в реализации положений Соглашения, а сотрудники учреждения и специалисты в этой области не участвовали в какой-либо деятельности в контексте настоящего Соглашения. Более того, в контексте европейского курса Молдавии участие в обязательствах или проектах СНГ становится неактуальным.

В последние два месяца Молдавия денонсировала около десяти соглашений, подписанных в рамках СНГ.

Также, в четверг парламент принял в окончательном чтении закон о выходе Молдавии из Соглашения о Межпарламентской Ассамблее Содружества независимых государств (МПА СНГ). В начале февраля Молдавия отозвала своего постоянного представителя в МПА СНГ.

В мае парламент Молдавии принял решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

В феврале 2023 года министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре.

Молдавия СНГ
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