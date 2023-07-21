Два десантных корабля США будут направлены в Ормузский пролив

Корабль USS Bataan Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - США в ответ на недавние действия Ирана усилят военное присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями USS Bataan и USS Carter Hall, сообщает Минобороны США.

Глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ о направлении десантных кораблей USS Bataan и USS Carter Hall в Ормузский пролив в дополнение к недавно утвержденным силам, включающим истребители F-35, F-16 и эсминец с управляемыми ракетами USS Thomas Hudner (DDG-116), добавили в ведомстве.

Отмечается, что данные действия предприняты "в ответ на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах".

"Этими действиями США демонстрируют приверженность обеспечению свободы судоходства и сдерживанию иранской дестабилизирующей деятельности в регионе", - заявили в Пентагоне.