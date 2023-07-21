Новая Зеландия ввела санкции против 23 физлиц и структур РФ и Белоруссии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Новая Зеландия в пятницу добавила в санкционные списки шесть физических лиц и 17 организаций РФ и Белоруссии в связи с Украиной, сообщает новозеландский МИД.

"Мы вводим санкции в отношении шести людей и 17 структур за предоставление материалов и за стратегическую поддержку России в ее действиях на Украине", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В санкционные списки, в частности, попали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Также санкции ввели против предприятия по разработке и производству полупроводниковых приборов АО "Протон-Электротекс", ПАО "Электровыпрямитель".

"Эти санкции затрагивают 14 человек и структур российского военно-промышленного комплекса. Они разрабатывают, производят или поставляют оружие, электронные компоненты и технологии (такие как микроэлектроника и полупроводники), используемые Россией", - в свою очередь заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута.

Также под санкции попали шесть финансовых институтов Белоруссии, включая банки - "Банк развития Республики Беларусь", "Банк Дабрабыт", Белинвестбанк. Комментируя ограничительные меры, министр иностранных дел обвинила Минск в поддержке РФ в связи с ситуацией с Украиной. Также она выступила с осуждением размещения ядерного оружия на территории Белоруссии и назвала этот шаг "прямой угрозой для Украины, ее соседей, и еще одной попыткой дестабилизировать регион".

Западные СМИ напоминают, что с марта 2022 года Новая Зеландия уже более 20 раз вводила санкции в отношении РФ, в том числе против секторов обороны и безопасности, военнослужащих, руководителей коммерческих структур, чиновников, связанных с вступившими в состав России территориями; а также применяла меры в отношении России в области торговли. Всего под санкциями Новой Зеландии оказались свыше 1,5 тыс. человек и организаций.