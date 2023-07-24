США выступили против атак беспилотников на территории России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - США не поддерживают атаки беспилотников на территории России, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается ударов дронов в Москве - мы ясно давали понять, что мы не поддерживаем атаки внутри России", - сказала она на брифинге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что около четырех утра в Москве зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.