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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Украинские беспилотники в Москве. Что известно к этому часу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рано утром 24 июля в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

В экстренных службах заявили, что "один беспилотник разбился на улице Лихачева в Даниловском районе, другой, по предварительным данным, был сбит на Комсомольском проспекте в Хамовниках".

В окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля.

Сергей Собянин уточнил, что было выбито несколько окон на Комсомольском проспекте, власти столицы помогут жителям устранить все последствия.

Позднее в Минобороны РФ пояснили, что была пресечена попытка Киева нанести удар двумя беспилотниками по объектам в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.

Приостанавливалось движение транспорта на участке Комсомольского проспекта, где рухнул дрон, перекрывался проспект Лихачева. К настоящему моменту движение на Комсомольском проспекте в Москве полностью восстановлено.

Сергей Собянин Киев Москва Минобороны
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