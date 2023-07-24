Украинские беспилотники в Москве. Что известно к этому часу
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рано утром 24 июля в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.
В экстренных службах заявили, что "один беспилотник разбился на улице Лихачева в Даниловском районе, другой, по предварительным данным, был сбит на Комсомольском проспекте в Хамовниках".
В окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля.
Сергей Собянин уточнил, что было выбито несколько окон на Комсомольском проспекте, власти столицы помогут жителям устранить все последствия.
Позднее в Минобороны РФ пояснили, что была пресечена попытка Киева нанести удар двумя беспилотниками по объектам в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.
Приостанавливалось движение транспорта на участке Комсомольского проспекта, где рухнул дрон, перекрывался проспект Лихачева. К настоящему моменту движение на Комсомольском проспекте в Москве полностью восстановлено.