Обстановка на киргизско-таджикской границе нормализовалась после вчерашнего конфликта

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Бишкеке и Душанбе заявили о стабилизации обстановки на киргизско-таджикском участке границы, где накануне возник конфликт между местными жителями после инцидента со свадебным кортежем.

24 июля на границе произошел конфликт между жителями приграничных районов. По данным киргизских пограничников, жители села Ак-Сай (Киргизия) ехали на личном автомобиле по автодороге Ак-Сай - Кок-Таш. В это же время там проезжала колонна из восьми машин, принадлежащих гражданам Таджикистана и направлявшихся из анклава Ворух (Таджикистан) в село Ходжаи-Аало. Граждане Таджикистана пытались подрезать машину граждан Киргизии, утверждает киргизская сторона. В местности Дача между ними произошла драка. Прибывшего на место происшествия сотрудника территориального подразделения МВД Киргизии жители таджикского села попытались избить, по версии киргизской стороны.

В целях недопущения эскалации инцидента между гражданами Киргизии и Таджикистана, произошедшего накануне в местности Дача Баткенского района Баткенской области, были проведены несколько встреч пограничных представителей, руководителей силовых структур и глав органов местного самоуправления сторон", - сообщила 25 июля погранслужба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Пограничники договорились о совместном патрулировании пограничной территории. Также они договорились убрать блокпосты, выставленные правоохранительными органами в местности Дача с киргизской стороны и у дороги перед пограничной заставой Ходжаи-Аало с таджикской стороны.

Стороны также рассмотрели вопрос проведения расследования инцидента, установления причастных к нему лиц и порядок возмещения нанесенного ущерба. Таджикская сторона выразила готовность восстановить ущерб, нанесенный автомашине сотрудника МВД Киргизии.

Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная, заявили в погранслужбе ГКНБ Киргизии.

Пресс-центр погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщил 25 июля о том, что днем ранее в приграничном с Киргизией районе в 17:30 по местному времени "свадебная колонна из восьми автомашин жителей сельсовета Ворух направлялась в город Исфара, когда вблизи селения Ак-сай была остановлена гражданином Киргизии, жителем этого селения".

"Под предлогом того, что одна из машин свадебного кортежа создала препятствие продвижению его автомобиля, пьяный гражданин заблокировал автодорогу, а затем начал забрасывать камнями автоколонну", - утверждает таджикская сторона.

Отмечается что в результате конфликта три машины получили повреждения, пострадали четыре гражданина Таджикистана.

По данным погранвойск ГКНБ республики, конфликт был остановлен прибывшими на место сотрудниками органов власти двух стран.

В настоящее время, как отмечает пресс-центр таджикских погранвойск, "обстановка на границе Таджикистана и Киргизии нормальная, совместная комиссия выясняет причины возникновения конфликта между гражданами".