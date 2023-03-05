В Пекине в воскресенье откроется сессия высшего законодательного органа КНР

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Китае в воскресенье откроется первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) 14-го созыва.

Депутатам предстоит рассмотреть доклады о работе правительства, о выполнении плана экономического и социального развития за 2022 год и проекте плана экономического и социального развития на 2023 год, об исполнении центрального и местных бюджетов за 2022 год и проекте центрального и местных бюджетов на 2023 год.

Будут рассмотрены поправки к закону КНР о законодательной деятельности, доклады о работе ПК ВСНП, работе Верховного народного суда КНР и Верховной народной прокуратуры КНР.

На предстоящей сессии будут избраны члены государственных органов, включая премьера Госсовета КНР и его заместителей.

Повышенное внимание привлекает вопрос о планируемых мерах по восстановлению китайской экономики после отмены в стране принципа "нулевой терпимости" к распространению COVID-19, поскольку жесткие меры контроля ударили по экономическому росту, привели к сокращению бюджета.

По итогам 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя роста, установленного китайским правительством на уровне 5,5%.

Годовые темпы роста стали вторыми из самых низких с 1976 года. Более слабое повышение ВВП за этот период было зафиксировано лишь в 2020 году - 2,2%, в 2021 году китайская экономика выросла на 8,1%.

Эксперты рассчитывают, что снятие значительной части ограничений в КНР после почти трех лет действия COVID-мер приведет к подъему китайской экономики в 2023 году. По оценкам аналитиков, правительство, вероятно, установит целевой показатель экономического роста на 2023 год в диапазоне от 5% до 6%, чтобы укрепить национальную безопасность и сделать нацию более самостоятельной.

По прогнозам, китайские власти будут стремиться стимулировать внешние и внутренние инвестиции, внутреннее потребление в условиях ухудшения отношений с Соединенными Штатами, которые ограничивают доступ Китая к передовым технологиям, и проблемы мировой экономики в целом.

Планируется возродить мощный комитет по координации финансовой политики - Центральную комиссию по финансовой работе - орган, существовавший с 1998 по 2003 год.

Эта комиссия, созданная после азиатского финансового кризиса для надзора за финансовой системой КНР, курировала политику и кадровые вопросы в ЦБ, финансовых регуляторах, а также в государственных финансовых учреждениях страны.

Изменения в конституцию Китая, внесенные в 2018 году, сняли ограничения, в соответствии с которыми председатель КНР мог занимать свой пост только два пятилетних срока. Это позволит нынешнему председателю Си Цзиньпину переизбраться на нынешней сессии на третий срок.

В то же время, изменения в конституцию не касаются отмены ограничений по срокам для занятия других государственных должностей, в том числе премьера Госсовета КНР. Нынешний глава китайского правительства Ли Кэцян, занимающий этот пост с 2013 года, в марте прошлого года уже объявил, что на нынешней сессии уйдет в отставку. На его место эксперты и наблюдатели прочат секретаря Шанхайского горкома Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Цяна, который является членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК.

По мнению западных экспертов, вице-премьера Лю Хэ, возможно, сменит нынешний руководитель Госкомитета КНР по делам развития и реформ Хэ Лифэн. Если премьер традиционно играет важную роль в общем экономическом строительстве, контролируя все правительственные министерства, включая Центральный банк, то вице-премьер отвечает за непосредственно экономическую политику.

Как ожидается, на сессии ВСНП в отставку уйдет глава Народного банка Китая (китайский Центробанк) И Ган, его место может занять Чжу Хэсинь - председатель совета директоров финансового конгломерата CITIC Group Corp.

В то же время, как отмечают наблюдатели, этот выбор не является окончательным.

Сессия, считают эксперты, подтвердит неизменный курс Китая в отношении Тайваня, предусматривающий мирное воссоединение. Тайваньская тема вызывает особый интерес в связи с нынешней политикой Вашингтона, нарушающей основные принципы установления дипломатических отношений между двумя странами. Свидетельством стали прошлогодние визиты американских политиков на Тайвань, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, поставки Тайбэю вооружений.

Китай решительно выступает против таких действий, которые квалифицируются как нарушение суверенитета КНР и вмешательство в ее внутренние дела, и подчеркивает, что китайская армия готова к тому, чтобы противостать провокациям и обеспечить территориальную целостность страны.

Наблюдатели считают, что политика США в отношении Тайваня может стать одним из важных факторов дальнейшего роста военных расходов Китая.

В 2022 году оборонный бюджет Китая вырос на 7,1%, до $229,5 млрд. В 2021 году он составлял $209 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 6,8%.

Депутаты форума единодушно подтвердят, что основой внешней политики КНР является курс на мирное развитие и всестороннее сотрудничество в глобальном масштабе. Более подробно внешнеполитические аспекты политики Китая, как ожидается, будут изложены министром иностранных дел КНР Цинь Ганом на пресс-конференции. Они традиционно проходят в рамках работы сессий.