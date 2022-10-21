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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Суд оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах к несовершеннолетнему

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суд Манхэттена оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах в 1986 году к Энтони Рэппу, которому на тот момент было 14 лет, передает CNN. Присяжные сочли, что истец не смог доказать, что актер тогда применил к нему силу (battery) и его домогался.

Рэпп был первым человеком, который обвинил Спейси в харассменте. Осенью 2017 года он заявил изданию Buzzfeed, что в 1986 году на вечеринке в частном доме актер непристойно его касался, повалил на кровать и сам повалился сверху. Рэппу на тот момент было 14 лет. Спейси в 2017 году заявил, что не помнит об этом инциденте, но готов публично извиниться. Позже в его адрес появились новые обвинения, которые почти разрушили его карьеру.

В сентябре 2020 года Рэпп подал на Спейси в суд и потребовал $40 млн компенсации морального ущерба. Истцу сейчас 50 лет и он тоже актер по профессии.

В суде Спейси отрицал вину и говорил, что Рэпп в принципе не мог вызвать у него интерес, поскольку был несовершеннолетним. Публичные извинения, по его словам, он принес по совету своих юристов.

Процесс продолжался три недели. Адвокат истца Ричард Стейгман обращал внимание, что у Спейси плохая память и он дает противоречивые показания. Адвокат ответчика Дженнифер Келлер парировала, что история Рэппа сфабрикована и что за счет этого скандала он получил так много внимания, как никогда в жизни.

Присяжные обсуждали вердикт больше часа и оправдали ответчика за недоказанностью обвинений.

В июне 2023 года Спейси ждет еще один судебный процесс по обвинениям в домогательствах, на этот раз в Великобритании. Эти обвинения он также отвергает.

В 2019 году прокуроры сняли со Спейси обвинения по еще одному иску - о домогательствах в 2016 году к молодому человеку в баре на курорте, а заявитель отозвал иск.

После публичных обвинений в адрес Спейси компания Netflix решила снимать сериал "Карточный домик" без его участия. Режиссер фильма "Все деньги мира" Ридли Скотт, в котором снимался Спейси, из-за скандала решил полностью переснять все сцены, в которых он участвовал, заменив его на актера Кристофера Пламмера. Три года Спейси оставался без ролей.

В ноябре 2021 года суд взыскал со Спейси около $31 млн в пользу продюсерской компании Media Rights Capital, чтобы компенсировать ей ущерб за отказ снимать его в сериале "Карточный домик".

Кевин Спейси получил два "Оскара" за роли в картинах "Подозрительные лица" (1996 год) и "Красота по-американски" (1999 год), обладатель премий "Золотой глобус", "Тони" и BAFTA. С 2004 по 2015 годы Спейси был художественным руководителем одного из старейших британских театров "Олд Вик".

Кевин Спейси США Энтони Рэпп Манхэттен Netflix Великобритания
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