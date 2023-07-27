Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Еврокомиссия отправила в Грецию пожарные самолеты

Еврокомиссия отправила в Грецию пожарные самолеты
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия отправила девять пожарных самолетов тушить природные пожары в Греции, сообщил в своем микроблоге представитель ЕК Балаш Уйвари.

Ранее 27 июля стало известно, что на фоне пожара начались взрывы на складе боеприпасов ВВС Греции в Неа Анхиалосе на острове Волос. Началась эвакуация работников склада и жителей ближайших домов. Несколько человек получили травмы.

Причины взрыва пока неизвестны, но ранее в четверг появились сообщения о том, что в соседнем городе Волос природные пожары приобрели серьезный масштаб. Из-за них закрыли часть одной из наиболее загруженных автомагистралей, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями.

В этот же день природные пожары достигли окраин Афин. В пригороде Кифисья распространению огня способстовало усиление ветра. Пожар потушили с участием нескольких вертолетов и пожарных бригад.

На Родосе пожары тушат десятый день, власти острова надеются, что справиться с пожарами удастся к выходным.

Еще в шести районах Греции пока сохраняются высокие риски возникновения новых пожаров. Сообщается также о новых очагах возгорания в лесах на острове Эвбея.

На ситуацию в Греции повлияла тепловая волна, охватившая южную Европу и Северную Африку, где экстремальная жара создала условия для возникновения и развития лесных пожаров.

Стихия также охватила леса Корсики и департамента Приморские Альпы на юго-востоке Франции.

Итальянские пожарные на Сицилии пока не могут взять под контроль лесные пожары, бушующие с начала недели. Из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды огонь быстро распространяется и приближается к крупным городам. Сообщается о трех погибших.

Представители нескольких регионов Италии обратились к властям с призывом объявить чрезвычайное положение.

Сотни пожарных также работают в охваченных огнем лесах близ хорватского Дубровника.

Кроме того, в некоторых частях Испании также по-прежнему бушуют пожары. На Канарских островах спасатели эвакуировали жителей нескольких сотен деревень. На острове Гран-Канария огонь уничтожил лесные массивы на территории в 200 га.

Огонь распространяется и в лесах Турции. В районе курорта Кемер накануне пожарные провели крупную операцию по тушению пожаров.

Пожарные в Алжире и Тунисе также задействованы в тушении лесных пожаров. В Алжире огонь затронул лесные массивы в 15 вилайетах. Сообщается о 40 погибших.

В Тунисе, на границе с Алжиром, тоже сложилась непростая ситуация на фоне приближающейся к 50 градусам по Цельсию температуре. Помимо приграничных районов, сообщается о лесных пожарах в Бизерте, Бедже и Сильяне.

Лесные пожары в Греции

10
Алжир Еврокомиссия Италия Греция Кифисья Волос Родос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ООН ожидают, что июль этого года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре

В ООН ожидают, что июль этого года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре

Продовольственный суверенитет Африки: африканской проблеме - совместное решение

Лесные пожары приблизились к Афинам

Лесные пожары приблизились к Афинам

ЕК инициировала проверку в отношении Microsoft в связи с интеграцией Teams и Office

ЕК инициировала проверку в отношении Microsoft в связи с интеграцией Teams и Office

Заказы стран Африки на российское оружие составляют пятую часть от общего портфеля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });