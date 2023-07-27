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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Последствия природных пожаров на греческом острове Родос
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Свыше 40 человек погибли из-за лесных пожаров, бушующих в ряде стран Средиземноморья, сообщают европейские СМИ.

В ночь на четверг стало известно о гибели двух человек на материковой части Греции. Спасатели провели эвакуацию некоторых населенных пунктов, расположенных в прибрежном районе Магнесия, к северу от Афин. Огонь распространяется на фоне 40-градусной жары и сильного ветра. Десятки пожарных борются с огнем.

На греческих островах, в частности на Родосе, пожарные продолжают тушить пожары. Накануне власти Греции на всем острове объявили режим ЧС.

За последние несколько дней жертвами природных пожаров в Италии стали шесть человек. Наиболее сложная ситуация сохраняется на Сицилии, где в понедельник столбик термометра поднялся до 47,4 градуса по Цельсию. Накануне премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что пожары и чрезвычайно жаркая погода "испытывает страну на прочность". Она добавила, что правительство "задействовало все имеющиеся в своем распоряжении возможности" для оказания помощи пострадавшим и борьбы с огнем.

В африканских странах также не прекращают борьбу с природными пожарами. В Алжире, как сообщалось ранее, погибли 34 человека. В соседнем Тунисе, где ранее на этой неделе эвакуировали сотни человек, пожарным удалось остановить распространение огня, но температура в ряде городов на этой неделе остается в районе 49 градусов по Цельсию.

Арабские СМИ сообщают о природных пожарах близ сирийской Латакии. В ликвидации возгорания задействованы вертолеты.

Лесные пожары в Греции

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Алжир Тунис Греция Италия
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