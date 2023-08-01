МИД сообщил об эвакуации группы россиян из Судана

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Спецрейс военно-транспортной авиации Минобороны вывез из Порт-Судана часть сотрудников российского посольства, которых в конце июля перевели в этот город из Хартума, сообщил российский МИД. Самолет с россиянами утром 1 августа сел на на подмосковном аэродроме "Чкаловский".

"В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из г.Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом посольство России в Порт-Судане продолжает работать в штатном режиме.

28 июля МИД сообщил, что посольство временно вывели из Хартума из-за продолжающихся в столице боев. Перевод занял около суток, дипломаты добирались в Порт-Судан сухопутным путем, противоборствующие стороны каждая на своей территории предоставляли дипломатам охрану.