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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В ЦПВС сообщили о подготовке "Джабхат ан-Нусра" боевиков из "Исламской партии Туркестана"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии с помощью разведки установили, что группировка "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) организовала подготовку не менее 200 боевиков из "Исламской партии Туркестана" (запрещена в РФ) в Идлибской зоне деэскалации.

"В Идлибской зоне деэскалации, согласно полученной от разведывательных органов информации, руководство террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" с 28 июля на базе своих тренировочных лагерей проводит подготовку не менее 200 боевиков из состава международной террористической организации "Исламская партия Туркестана ", - сообщил в пятницу на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, занятия проводятся по программе артиллерийской, диверсионной, инженерной, огневой и снайперской подготовки. Также осуществляется подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание уделяется ведению боевых действий в ночное время.

Кулить предупредил, что "российское и сирийское командование оставляют за собой право на принятие мер, необходимых для предотвращения и нейтрализации угроз со стороны террористических формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации".

Накануне он заявил, что незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации наращивают кустарное производство огневых средств и беспилотников. На линии соприкосновения отмечается наращивание разведывательных полетов беспилотных летательных аппаратов боевиков. Средствами разведки фиксируется концентрация боевиков в учебно-тренировочных лагерях

Россия ЦПВС Сирия Идлибская зона деэскалации
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