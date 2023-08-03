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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Российские военные сообщили об активизации боевиков в Идлибской зоне в Сирии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские военные обращают внимание на активизацию незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне в Сирии.

"По имеющейся информации, незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации наращивают кустарное производство огневых средств и беспилотников. На линии соприкосновения отмечается наращивание разведывательных полетов беспилотных летательных аппаратов боевиков", - сообщил в четверг на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Вадим Кулить.

Кроме того, по его словам, в этой же зоне главари проводят мероприятия по увеличению численности своих незаконных вооруженных формирований.

"Средствами разведки фиксируется концентрация боевиков в учебно-тренировочных лагерях", - добавил контр-адмирал.

"Российская сторона подчеркивает, что не допустит провокаций незаконных вооруженных формирований в отношении российских военнослужащих. Командование группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике готово к самым решительным действиям по защите жизней мирного населения Сирии, а также российских и сирийских военнослужащих", - сказал он.

Сирия Россия
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