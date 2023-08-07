Илону Маску может потребоваться операция

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Илон Маск заявил, что в скором времени пройдет обследования, по результатам которых ему может потребоваться операция.

Об этом глава Tesla написал в принадлежащей ему соцсети X (ранее - Twitter).

В ближайшие дни миллиардеру проведут магнитно-резонансную томографию шеи и верхней части спины. Более подробная информация станет известна позднее на этой неделе.

Ранее Маск и глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг вступили в конфликт на фоне запуска последним конкурента X, платформы под названием Threads, и договорились о поединке, однако пока не согласовали дату его проведения.

В минувшее воскресенье Маск сообщил, что бой будет транслироваться на канале X, а все вырученные средства будут направлены на благотворительную поддержку ветеранов.

Акции Tesla теряют в цене 2,8% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась в два раза, в то время как индекс Nasdaq вырос на 40%.