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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

WSJ сообщила об отказе Египта поставлять оружие Украине по просьбам США

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Каир не удовлетворяет просьбы Вашингтона направить Украине египетское оружие, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и египетских чиновников.

По словам источника WSJ в американской администрации, США просили Египет поставить Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и огнестрельное оружие. В беседах с американцами Египет не отверг однозначно эти запросы, но в частных разговорах египетские чиновники говорили, что у Египта нет планов отправлять оружие, информирует издание.

Запрос на поставки оружия сделал шеф Пентагона Ллойд Остин в марте в Каире на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Тогда египетская сторона ответила уклончиво, и представители США впоследствии неоднократно поднимали этот вопрос в общении с египетскими коллегами.

В МИД Египта от комментариев отказались.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Египет Ллойд Остин США Пентагон МИД Украина Абдель Фаттах ас-Сиси
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