Ущерб от лесных пожаров на гавайском острове Мауи составил около $6 млрд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - По предварительным оценкам, ущерб, причиненный острову Мауи в американском штате Гавайи, составил около $6 млрд, сообщил губернатор Джош Грин.

"По приблизительным оценкам, потери приближаются к $6 млрд", - сказал он журналистам.

По его словам, в результате пожаров уничтожены или повреждены около 2,2 тысяч строений, из них 86% - жилые.

"Это стихийное бедствие, на восстановление после которого уйдет невероятное количество времени", - сказал Грин.

Губернатор отметил, что, по последним данным, жертвами пожаров стали 89 человек, причем, добавил он, это число может увеличиться. Ранее сообщалось о 80 погибших.

В то же время, по данным полицейского управления Мауи, новый пожар, вспыхнувший в местечке Каанапали на западе острова, вынудил власти эвакуировать жителей.