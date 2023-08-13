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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 93

Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 93
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Число погибших при сильнейших лесных пожарах в американском штате Гавайи увеличилось до 93 человек, сообщают американские СМИ.

Более 2,2 тыс. зданий разрушено или уничтожено, выжжено почти 900 га лесных массивов.

Еще тысячи человек вынужденно покинули свои дома и размещены во временах убежищах.

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в штате.

Губернатор Гавайев Джош Грин ранее назвал лесные пожары "вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата". Он отметил, что, по предварительной оценке, ущерб составил около $6 млрд.

Последствия пожаров на Гавайях

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Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километровГород Лахайна на западной стороне острова Мауи принял на себя основную тяжесть огненного штормаСотни семей были вынуждены покинуть свои домаПо меньшей мере 53 человека погибли в результате лесных пожаровБольшая часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек, была разрушенаИз-за начавшихся пожаров многие жители лишились домов и бизнеса, и восстановление региона займет годыБолее 11 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с МауиВласти сообщили о прогрессе в борьбе с огнем, заявив, что пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 80%
Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километров
Гавайи США
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