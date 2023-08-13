Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 93

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Число погибших при сильнейших лесных пожарах в американском штате Гавайи увеличилось до 93 человек, сообщают американские СМИ.

Более 2,2 тыс. зданий разрушено или уничтожено, выжжено почти 900 га лесных массивов.

Еще тысячи человек вынужденно покинули свои дома и размещены во временах убежищах.

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в штате.

Губернатор Гавайев Джош Грин ранее назвал лесные пожары "вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата". Он отметил, что, по предварительной оценке, ущерб составил около $6 млрд.