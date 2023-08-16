Байден посетит Гавайи, когда его визит не помешает ликвидации последствий пожаров

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что отправится на Гавайи, пострадавшие от сильных пожаров, как только сможет.

"Моя жена Джилл и я собираемся отправиться на Гавайи, как только сможем", - заявил Байден во время выступления в Милуоки, где он представлял свои планы в сфере экономики, и добавил, что не хочет мешать продолжающимся усилиям по очистке и восстановлению. Как передает АР, он также заверил, что пострадавшим будет оказана вся помощь, какая только потребуется.

"Я побывал в слишком многих зонах бедствия. (...) Я хочу быть уверен, что мы не нарушим текущие усилия по восстановлению", - сказал президент.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что администрация США "в настоящее время ведет активные переговоры о том, когда визит на Гавайи может стать возможным".

Комментарии Байдена последовали за критикой в адрес президента за то, что он хранил относительное молчание о последствиях лесных пожаров, несмотря на растущее число погибших.

Экс-президент Дональд Трамп назвал ответ своего преемника "позором".

"Это позор, что Джо Байден отказывается помогать или комментировать трагедию на Мауи, точно так же, как он отказывался помогать или комментировать крушение поезда в Восточной Палестине (штат Огайо) в течение очень, очень долгого времени", - заявил Трамп.

Как заявил губернатор Гавайев Джош Грин, число жертв лесных пожаров на Мауи возросло до 101 человека. На остров прибыла мобильная лаборатория судмедэкспертизы для опознания останков. Пока опознаны три тела. Людей, которые потеряли при пожаре родственников, просят сдавать образцы ДНК, сбор образцов идет медленно.

Поиски выживших осложняют перебои со связью и нарушения в электроснабжении острова. Не все живые могут выйти на связь и сообщить о себе. Поиски погибших ведут кинологические группы, пока они обследовали около 32% площади острова. Власти ожидают, что по мере поисков число жертв будет расти.

По оценке губернатора Грина, тысячам человек потребуется временное жилье по меньшей мере на 36 недель. Людей расселяют по уцелевшим отелям и домам, сдающимся через Airbnb, а также в организованные пункты приема. Уже более 3000 человек подали заявки на получение федеральной финансовой помощи. Администрация Байдена запросила у Конгресса еще $12 млрд в правительственный фонд помощи жертвам катастроф.

Пожары на Гавайях начались неделю назад, огню помогли распространиться порывы ветра. В городе Лахайна на острове Мауи, где проживает 13 тысяч человек, сгорели почти все здания. По данным властей, этот пожар локализован на 85%, и это не единственный очаг возгорания на острове.

По оценке аналитиков Karen Clark & Company, пожар в Лахайне уничтожил застрахованную недвижимость примерно на $3,2 млрд, незастрахованная недвижимость в расчетах не учитывалась.

Губернатор Грин ранее назвал лесные пожары, "вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата". По предварительной оценке, ущерб составил около $6 млрд, добавил он.