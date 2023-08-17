Госдеп США заявил, что продолжит требовать освобождения Уилана и Гершковича

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон продолжает настаивать на освобождении граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил представитель госдепа Ведант Патель.

Он вновь напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сделал России "серьезное предложение" по Уилану.

Патель также подтвердил, что Блинкен поговорил с Уиланом в среду вечером.

"Блинкен получил возможность сообщить Полу, что он и президент Байден все еще привержены его возвращению домой и делают все возможное для этого", - сказал представитель госдепа.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Блинкен в ходе телефонного разговора заверил Уилана, что работает над его возвращением на родину.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, журналист The Wall Street Journal, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.