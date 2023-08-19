Канадский город Йеллоунайф практически опустел из-за угрозы лесных пожаров

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Примерно 19 тыс. человек из более чем 20 тыс. жителей Йеллоунайфа, столицы Северо-Западных территорий в Канаде, эвакуировались из города из-за приближающихся лесных пожаров, сообщает в субботу Associated Press.

По данным местных властей, менее чем за 48 часов 15 тыс. человек уехали по шоссе, а 3,8 тыс. человек вывезли эвакуационными авиарейсами. В городе пока находятся 2,6 тыс. человек, из них 1 тыс. - сотрудники жизненно важных служб.

Между тем, благодаря снижению температур и повысившейся влажности пожарным удается удержать распространение огня в 15 км к северо-западу от города. В тушении пожаров участвуют 12 пожарных самолетов. Пожар здесь начался более месяца назад, охватил 1 тыс. 670 кв. км территории, и по мнению пожарных Йеллоунайфа, не собирается сходить на нет.

Накануне чрезвычайную ситуацию в связи с пожарами объявили в провинции Британская Колумбия на западе Канады. Пожарные пытаются сдержать огонь в районе города Келоуна в 300 км к востоку от Ванкувера, который успел уничтожить несколько строений. В провинции за последние 24 часа эвакуировали 15 тыс. человек.

"Мы переживаем худший сезон пожаров в истории провинции (...) Ситуация прямо сейчас непредсказуема, и конечно, впереди нас ждут тяжелые дни", - заявил премьер провинции Дэвид Эби.

Сообщения о жертвах не поступали.

В этом году в Канаде зафиксировали рекордное количество лесных пожаров, смог от которых достиг некоторых частей США. Всего зарегистрировали свыше 5,7 тыс. очагов пожаров, охвативших более 137 тыс. кв. км. В пятницу утром в Канаде продолжались больше 1 тыс. лесных пожаров, но свыше половины из них удалось взять под контроль.