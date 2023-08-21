В Испанию пришла новая волна аномальной жары

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Испанию в четвертый раз за лето пришла аномальная жара, и ее пик ожидается в ближайшие дни, сообщает в понедельник агентство EFE.

Согласно прогнозам, в понедельник и во вторник температура будет достигать от 39 до 43 градусов по Цельсию в разных частях страны. Так, в районе Балеарских островов, а также на юго-западе и северо-востоке Испании ожидается около 40 градусов. На юго-западе Андалусии столбики термометров поднимутся до 43 градусов. В центральной части страны, а также в южной части Галисии и на Майорке - порядка 39 градусов по Цельсию. В каталонских Лериде и Жироне, а также в Барселоне жителей призвали готовиться не только к температуре 40 градусов, но и к шторму и ливням.

В большей части страны риск возникновения лесных пожаров из-за аномально высоких температур оценивается как высокий.

Этот жаркий период продлится, как ожидается, до 24 августа, а затем жара пойдет на спад. Похолодание сначала придет в западную часть страны, а ближе к выходным распространится и в остальных частях Испании.

Из-за жаркой погоды в стране бушуют лесные пожары. В этом году природные пожары в Испании уже уничтожили почти 64 тыс. гектаров.