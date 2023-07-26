В палате представителей дело о коррупционных связях Байдена назвали поводом для импичмента

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти считает, что расследование финансовой деятельности семьи президента Джо Байдена может быть поводом для инициирования дела об импичменте, сообщает Fox News.

"Эта ситуация может стать поводом для начала процедуры импичмента, которая даст Конгрессу возможность получить всю необходимую информацию (о финансовой деятельности семьи Байдена - ИФ)", - сказал он в интервью телеканалу.

Маккарти напомнил, что когда Байден баллотировался в президенты, "он сказал американскому народу, что никогда не обсуждал бизнес Хантера (сына Байдена - ИФ)".

"Он говорил, что его семья не получила ни доллара от Китая, что, как мы сейчас доказали, является неправдой", - добавил спикер.

Маккарти также обвинил Байдена в "превращении правительства в средство для лишения Конгресса возможности осуществлять контроль".

Fox News отмечает, что, согласно подготовленным комментариям председателя комитета по надзору палаты представителей Джеймса Комера, семья Байдена получила более $1 млн по 17-ти платежам. При этом, по словам Маккарти, 16 из 17 платежей прошли "подставным компаниям Байдена", когда он еще занимал должность вице-президента.

Маккарти также сослался на форму ФБР, согласно которой Байден в его бытность вице-президентом получил $5 млн от руководителя украинской компании Burisma, в состав совета директоров которой входил его сын Хантер.

Ранее во вторник федеральный прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс, занимавшийся уголовным расследованием в отношении Хантера Байдена, предложил дать показания на публичных слушаниях в Конгрессе этой осенью.

В прошлом месяце член Палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) предложила резолюцию, призывающую к импичменту Байдену. В тексте резолюции Байдена обвиняют в злоупотреблении властью и неисполнении служебных обязанностей в связи с его действиями на американо-мексиканской границе.

Ранее Fox News со ссылкой на комитет палаты представителей США по надзору и подотчетности сообщал, что члены семьи президента США получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государств и, возможно, пытались скрыть это. Согласно документу, подготовленному этим комитетом, семья политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента США.

Цель расследования комитета - выяснить, использовал ли Байден во время своего вице-президентства служебное положение для получения доходов из-за рубежа, и если да, то нарушил ли при этом закон. В Белом доме раскритиковали расследование палаты представителей, назвав его "очередной политической уловкой".

В 2020 году американские СМИ сообщили, что назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом прокурор Дэвид Вайс ведет расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокурор изучал множество финансовых вопросов, в том числе вопрос о том, нарушал ли Хантер Байден и его предполагаемые сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, главным образом - с Китаем. Байден-младший подозревается также в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия.

Министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запрашивало информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США.

Байден при этом выразил уверенность в том, что его сын не делал ничего незаконного, и заявил, что расследование финансовой деятельности Хантера направлено в первую очередь против него самого.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил должность члена правления в Burisma. Кроме того, Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.