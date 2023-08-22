КНДР уведомила Японию о запуске спутника с 24 по 31 августа

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - КНДР предупредила береговую охрану Японии о намерении запустить спутник в промежутке между 24 и 31 августа, сообщают южнокорейские и японские СМИ.

"Береговая охрана Японии сообщила, что была уведомлена о плане Северной Кореи обозначить три опасные (из-за планируемого запуска - ИФ) морские зоны, две из которых расположены к западу от Корейского полуострова, а третья - к востоку от филиппинского острова Лусон, все три находятся вне особой экономической зоны Японии", - пишет агентство Kyodo.

По данным Kyodo, премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил проанализировать ситуацию "и в координации с США и Южной Кореей призвать Пхеньян не проводить запуск".

Издание отмечает, что Пхеньян, вероятно, планирует второй раз запустить военный разведывательный спутник после неудачного запуска в мае.

Ранее ЦТАК сообщало, что северокорейская ракета с военным спутником-шпионом, запущенная 31 мая утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе.