ЕК изучит возможности вывоза украинского зерна по "дунайскому коридору"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа экспертов Еврокомиссии (ЕК) на этой неделе отправится в район устья Дуная, чтобы проверить возможности данного маршрута для вывоза 4 млн тонн зерна с Украины, сообщила официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

"И тогда мы увидим, что можно сделать, чтобы усилить возможности вывоза. Цель остается прежней - вывезти 4 млн тонн по этому коридору", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом она отметила, что с освоением "дунайского коридора" связано решение целого ряда вопросов, в частности, речь идет о возможностях складирования, транспорте и контроле.

В ответ на вопрос, как решится после 15 сентября проблема с введенными в интересах Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии временными автономными торговыми мерами, предусматривающими запрет на экспорт в эти страны с Украины четырех культур: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника - и могут ли они быть продлены, Гарсия Феррер заявила: "На данной стадии мы не можем это предвосхищать".

Она напомнила, что была создана координационная платформа по вопросу украинской сельскохозяйственной продукции, которая собиралась в понедельник для обсуждения того, как улучшить транзит и возможности складирования, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно.

"Седьмое заседание в рамках этой платформы состоялось вчера, чтобы поразмышлять о других возможностях, понять, какие есть альтернативы, меры солидарности, средства финансирования с целью улучшить эту транспортировку. И эта работа продлится до середины сентября", - сказала представитель ЕК.

После заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству 25 июля член Европейской комиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил в ответ на вопрос о возможности продления автономных торговых мер: "Я убежден, что к 15 сентября мы должны дать оценку ситуации на тот момент. Мы также должны будем изучить состояние урожая этого года, у нас к тому времени будет больше информации (...). Только после урожая все станет яснее. (...) Нужно будет проследить за развитием ситуации. И я полагаю, что в сентябре до истечения временных мер мы должны определиться".

На прошлой неделе польский министр сельского хозяйства Роберт Телус сообщил после встречи представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, что они выработали общую позицию по сельскохозяйственной продукции с Украины и считают необходимым продлить истекающий 15 сентября запрет на украинский экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до конца года.

"Мы выработали общую позицию, которую представим на следующем Совете (ЕС по сельскому хозяйству - ИФ). Эта позиция имеет три основных пункта, главным из которых является продление до конца года запрета на импорт (украинского - ИФ) зерна в пять стран", - процитировало министра польское издание farmer.pl.