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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Корабль Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в экипаже в воскресенье состыкуется с МКС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту, выведенный накануне на орбиту, в воскресенье пристыкуется к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-7 входят женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Стыковка корабля с МКС должна состояться в воскресенье в 08:39 по времени Восточного побережья США (в 15:39 по Москве).

Запуск корабля был осуществлен в субботу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и российских "Союз МС".

Crew Dragon Falcon 9
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