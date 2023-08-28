МАГАТЭ проведет переговоры и-за подозрений о незадекларированной ядерной деятельности Ирана

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси посетит в скором времени Тегеран для переговоров по двум объектам, в отношении которых у агентства остаются подозрения в незадекларированной ядерной деятельности Ирана, сообщил глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.

"Из объектов под вопросом остаются два, и мы надеемся, что проблемы, связанные с ними, будут решены через взаимодействие с МАГАТЭ", - приводят иранские СМИ слова Эслами.

Он сообщил журналистам, что также намерен встретиться в Вене с Гросси.

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявлял, что его агентство не получило от Тегерана разъяснений по поводу обнаруженных инспекторами агентства в Иране следов урана в трех местах, которые никак нельзя считать ядерными объектами.

Информированные источники в Тегеране позже сообщили, что в результате серии технических переговоров количество объектов, по которым у международного агентства сохраняются подозрения, сократилось до двух.

В конце мая МАГАТЭ сообщило в конфиденциальном ежеквартальном докладе о решении прекратить расследование следов урана, предположительно обнаруженных на одном из трех объектов - на полигоне Мариван в округе Абаде после получения разъяснений от Организации по атомной энергии Ирана.

В прошлом месяце Эслами сообщил, что Тегеран предоставил МАГАТЭ разъяснения и документы по двум оставшимся объектам. "Если их не примут, мы продолжим разъяснять и предоставим дополнительные доказательства и материалы", - сказал глава Организации по атомной энергии.

Иранские СМИ отмечают, что речь идет об объектах в Варамине и Туркузабаде близ Тегерана.

Подозрения МАГАТЭ в незадекларированной деятельности Ирана в атомной сфере служат серьезным препятствием в разблокировании переговоров с целью перезапуска Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после выхода из него США.

Советник иранской делегации на переговорах по СВПД Мохаммад Маранди заявлял, что Тегеран не подпишет соглашение о перезапуске атомной сделки, пока не решит все спорные вопросы с МАГАТЭ.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.