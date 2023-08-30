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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Более 1,1 тыс. автомобилей стоят в очередях на выезд из Белоруссии в ЕС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Более 670 грузовиков и свыше 470 легковых автомобилей ожидают своей очереди на выезд из Белоруссии в сопредельные страны ЕС. Такие данные приводит Госпогранкомитет Белоруссии в среду.

"Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Его контрольные службы оформили наименьшее количество большегрузов - всего 20%", - отметили в ГПК.

По данным на 10 утра 30 августа, на выезд из Белоруссии в Литву своей очереди ожидали более 610 большегрузов, в Латвию - свыше 60.

Очереди легковых авто наблюдаются перед всеми функционирующими пунктами пропуска на выезд в Литву и Польшу. "Польская сторона пропускает треть легковых авто от нормы - в очереди находятся более 250 машин", - сообщили в ГПК.

"Перед всеми литовскими пунктами пропуска фиксируется скопление легковых авто. Их контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 59% автомобилей", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 10:00 наибольшее количество легкового транспорта находится в очереди перед единственным функционирующим польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельные контрольные службы за сутки оформили лишь 33% авто от нормы.

По состоянию на 10 утра 30 августа, очереди легковых авто на выезд в Литву составили более 220 автомобилей, в Польшу - свыше 250.

С 00:00 18 августа Литва закрыла для движения пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией. Правительство Литвы мотивировало принятие этого решения геополитической обстановкой и необходимостью снижения уровня угроз.

В Польше с апреля 2022 года действует запрет на перемещение через границу белорусских и российских грузовиков, а с июня 2023 года к ним добавились еще и зарегистрированные в Белоруссии и РФ прицепы.

ЕС Литва Польша Латвия Белоруссия
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