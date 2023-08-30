Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Барселона признана лучшим городом мира для работы во время отпуска

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Барселона возглавила рейтинг лучших в мире городов для любителей совместить отпуск с работой.

Рейтинг составила компания IWG. Всего в нем 26 городов. Они оценивались по шкале от 1 до 10 в восьми категориях, включая климат, кухню, культуру, жилье и скорость интернета.

"Мы выбрали такие категории, которые позволяют выбрать оптимальную среду для работы за границей и включают в себя базовые требования к уровню жизни", - отметил Даррен Роджерс из IWG.

Столица Каталонии получила высокие баллы за наличие скоростного интернета и относительно недорогого жилья. Так, средняя стоимость аренды квартиры в городе составляет $1158 в месяц, тогда как в Нью-Йорке, самом дорогом городе в списке, показатель достигает $3632 в месяц. Чашка кофе обойдется в $2,68 вместо $4,92 в Лос-Анджелесе или $4,57 в Пекине.

Барселона представляет собой "уникальное сочетание солнца, моря, песка и космополитичной атмосферы", отметили в IWG.

Второе место в списке занял Торонто, третье - Пекин. В десятку также вошли Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон.

Кроме того, IWG провела опрос среди более 1 тысячи работников, и 57% из них отметили, что брали опцию рабочего отпуска в последний год, то есть возвращались к удаленной работе, находясь при этом за рубежом.

"Современные сотрудники более не скованы границами своих стран, - сказал Роджерс. - Мы увидели, что работники по всему миру очень ценят возможность продлить свой отпуск, а в ответ работодатели получают заинтересованные, счастливые и продуктивные команды".

Барселона Нью-Йорк Милан Париж IWG Даррен Роджерс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жители столицы Габона вышли на улицы приветствовать путчистов

Жители столицы Габона вышли на улицы приветствовать путчистов

Лавров возглавит делегацию России на саммите G20

Apple может представить новый iPhone и часы 12 сентября

Военные в Габоне аннулировали результаты президентских выборов

Что случилось этой ночью: среда, 30 августа

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Более 80% американцев обеспокоены состоянием демократии в стране

Более 80% американцев обеспокоены состоянием демократии в стране

Что произошло за день: вторник, 29 августа

США согласовали очередной пакет военной помощи Украине

США согласовали очередной пакет военной помощи Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });